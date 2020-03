« Inspecteur Barnaby » du 29 mars 2020 : ce soir l’épisode « Du miel et du fiel » sur France 3

4.3 ( 6 )



ANNONCES





« Inspecteur Barnaby » du 29 mars 2020. Il est de retour ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première replay et streaming gratuit sur France.TV. Lui c’est le célèbre « Inspecteur Barnaby ».



ANNONCES





Et ce soir découvrez l’épisode 3 de la 21ème saison. Il est intitulé « Du miel et du fiel »

« Inspecteur Barnaby » du 29 mars 2020 : votre épisode

Rien ne va plus à Granville Norton. Depuis quelques temps, des ruches sont volées. Ambrose Deddington, qui exploite le domaine familial d’Apley Court en compagnie de sa soeur Tamara, semble tout particulièrement visé. Il produit le miel le plus cher et le plus vendu du Royaume-Uni, et s’est enrichi grâce à l’apithérapie, qui prétend vaincre le cancer grâce aux différents produits dérivés des ruches. Cette fois, les voleurs ne se sont pas contentés de subtiliser des abeilles : Ambrose a été victime d’une agression physique et un essaim potentiellement dangereux a pris son envol. Pour lui, ces méfaits portent la main de Jude, son neveu désargenté. L’affaire prend un tour dramatique quand Serena Lowe, le médecin généraliste du village est retrouvée morte, couverte d’abeilles…



ANNONCES





Sur les autres chaînes

>>> Sur TF1, (re)découvrez le film « Moi, moche et méchant 2»

>>> Sur France 2 (re)découvrez le film « Papy fait de la résistance »

>>> Sur M6, numéro inédit de « Zone Interdite »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES