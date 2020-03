« La grande évasion » avec Booder, c’est ce soir sur C8 (vidéo)

4.2 ( 5 )



« La grande évasion » vous fera probablement rire aux éclats. En ces temps de confinement pour cause de Covid-19, rien de tel qu’une soirée de ce type. Et quand Booder, Wahid Bouzidi et Paul Séré se réunissent pour nous faire rire ça donne « La grande évasion », une pièce de théâtre mise en scène par Youssef Bouchikhi.



Rendez-vous sans faute ce soir dès 21h15 sur C8 ou en streaming vidéo et replay sur le site et/ou l’application Mycanal.

« La grande évasion » : présentation

Pour obtenir une remise de peine, trois détenus que tout oppose, doivent monter une pièce de théâtre classique devant le Ministre de la Justice bientôt en visite dans leur prison. De répétitions foireuses en tentatives improbables, ils vont nouer une complicité joyeuse et délirante. Les voilà en route pour une grande évasion… artistique !



À propos

– Pour info cette pièce a été enregistrée en 2018 à La Cigale, à Paris.

– Il s’agit d’une production de Jamel Debbouze

– Nos 3 comédiens sont tous issus du Jamel Comedy Club.

Vidéo bande-annonce

On termine comme souvent par les images… des images qui devraient en principe vous convaincre de vous brancher sur C8 ce soir.

Quand @Booder_officiel, Wahid Bouzidi et Paul Séré se réunissent pour nous faire rire ça donne "La Grande Evasion" ! Produit par @DebbouzeJamel 😉 Ce samedi 28 mars à 21h15 sur C8 pic.twitter.com/Zu3X9YyaiK — C8 (@C8TV) March 25, 2020

