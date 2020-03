« The Voice » du 28 mars : découvrez les premières images de la dernière soirée de battles (vidéo)

4.3 ( 12 )



« The Voice » du 28 mars 2020. La semaine dernière c’est une version écourtée de « The Voice » qui vous a été proposée. Pourquoi ? Et bien pour vous proposer des inédits plus longtemps comme l’a expliqué Nikos Aliagas les réseaux sociaux « Pour continuer à vous proposer des numéros inédits le plus longtemps possible. TF1 et ITV Studios France n’ont pas opté pour la solution des rediffusions et ont décidé de réduite la durée de l’émission. Merci à tous… »



Bref et pour faire court l’émission a été coupée en deux ! Et vous en avez découvert la première partie il y a 7 jours.

Et alors que l’épreuve des K.O devait initialement commencer ce soir, c’est donc la seconde partie de l’émission de samedi dernier qui sera diffusée ce soir à partir de 21h05 sur TF1.

Au programme cette semaine encore de la magie, de l’émotion et du talent à foison. Mais attention car l’épreuve reste une étape difficile tant pour les coachs que pour les talents. Une battle, deux talents mais un seul accèdera aux KO, le talent non retenu devant quitter immédiatement le concours !



« The Voice » du 28 mars : vidéo

Découvrez maintenant les premières images de la soirée de ce samedi 28 mars 2020.

#TheVoice

On vous offre en exclu les toutes 1ères images de votre prochaine soirée de Battles !

Découvrez quels talents gagneront leur ticket pour les KO samedi prochain sur TF1 et MYTF1 ! pic.twitter.com/0UziFYZ738 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 25, 2020

Nouveau succès d’audience ?

Malgré une émission raccourcie, « The Voice » a réalisé d’excellentes performances d’audience la semaine dernière en réunissant 5.10 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 19.6%. Des performances orientées à la hausse par rapport à la semaine précédente et avec de gros scores sur les principales cibles commerciales.

Suivez toute l’actualité de « THE VOICE » sur MYTF1, ainsi que sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels de l’émission sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube et Dailymotion, sur les comptes officiels de TF1 mais également le hashtag #TheVoice.

