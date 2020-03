« Les fantômes du Havre » ce soir sur France 3 (résumé, casting et vidéo)

4.5 ( 8 )



« Les fantômes du Havre » au programme TV de ce samedi 28 mars 2020. Et oui en mode confinement les rediffusions s’enchaînent. Et ce sera encore le cas ce soir dès 21h05 sur France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Les fantômes du Havre » déjà diffusé en décembre 2018 sur la chaîne. À voir ou à revoir ce soir dès 21h05 ou en replay et streaming gratuit sur France.TV



Enquête au cœur du Havre pour la capitaine de police Arianne Salles (Barbara Cabrita)

« Les fantômes du Havre » : histoire, résumé, synopsis

Pour ceux qui auraient loupé la première diffusion, revoici l’histoire (résumé officiel).

Dans un appartement du Havre, un cadavre momifié est retrouvé emmuré. La capitaine de police Ariane Salles est chargée de l’enquête. A ses côtés pour l’épauler, son ami et collègue Gaspard Lesage et le reconnu Professeur Valetti.



Alors que le mystère s’épaissit autour de l’identité du corps, une famille respectée de la région semble liée à l’affaire. En fouillant dans leur passé, Ariane exhume d’étranges secrets dont celui entourant la disparition de leur fille Claire. Exhumer les fantômes du passé fera émerger une inattendue vérité.

Casting : acteurs, personnages

Avec notamment :

Barbara Cabrita (Arianne Salles)

Frédéric Diefenthal (Gaspard Lesage)

Nicolas Marié (Richard Valetti)

Antoine Duléry (Guy Rohan)

Alexis Loret (William Turner / Matthias Rohan)

Marie Bunel (Muriel Rohan)

Gilles Cohen (Maxime Cartier)

Nouveau succès d’audience ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était le 22 décembre 2018, le téléfilm avait bien fonctionné réunissant 4.53 millions de Français soit 20.6% du public présent devant son poste de télévision. Qu’en sera t-il cette fois ?

Vidéo

Et on finit comme toujours par les images. Voici la bande-annonce officielle telle que proposée par France 3.

🔍💥 Une enquête pleine de rebondissements pour @BarbaraCabrita et @DiefenthalFred ! « Les fantômes du Havre », c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/oBI8NoQKj9 — France 3 (@France3tv) March 27, 2020

Alors vous sentez-vous suffisamment prêts pour affronter les « Les fantômes du Havre » ?

