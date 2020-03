« L’étoile mystérieuse » des 12 coups de midi trouvée aujourd’hui ?

4.2 ( 5 )



ANNONCES





« L’étoile mystérieuse » des 12 coups de midi n’a plus qu’une seule case à dévoiler ! Et oui une seule. Et à moins que notre maître de midi en titre – et ce sera toujours Éric au terme de l’émission d’aujourd’hui – ne reconnaisse pas le personnage qui s’y cache, c’est aujourd’hui que cette étoile va enfin tomber ! Il était temps, non ?



ANNONCES





Et comme vous connaîtrez la bonne réponse, vous pourrez vous dire que ces indices étaient encore méchamment tirés par les cheveux.

« L’étoile mystérieuse » des 12 coups de midi et ses indices

L’occasion, et pour la dernière fois, de refaire le bilan des indices présents sur cette étoile.



ANNONCES





– En décor : une piste de ski car le personnage que nous recherchons est originaire de Haute-Savoie

– Un sac à dos rouge : en référence à sa participation dans un jeu d’aventures. Pour vous aider, c’est un jeu de M6 !

– Une marelle : en référence aux émissions jeunesse qu’il animé à la télévision ?

– Un poisson rouge dans un bocal : en référence avec le titre d’une émission à laquelle il participait sur France 4. Une émission dont le titre contient le mot « bocal » justement ».

– des casseroles en cuivre : pour ses talents culinaires (ou pas) dans une célèbre émission de télévision

– un lapin : pour avoir été la voix d’un lapin dans un célèbre film d’animation

– une radio : car il a fait des études supérieures dans une école de radio et que c’est sur une radio qu’il a débuté sa carrière.

Alors toujours pas d’idée ? Pour vous aider, on vous rappelle qu’on n’aime pas généralement pas être être invité à sa table et que ce personnes a un penchant pour les parcs d’attractions.

Et sinon

Si notez qu’Eric a encore gagné en ce dimanche. A la clé 1.000 euros à partager dont 500 pour sa cagnotte. Il reviendra tenter sa chance aujourd’hui avec une cagnotte de 608.363 euros.

Noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse

Pour mémoire il ne s’agit pas de : Michel Blanc, Michel Jonasz, Sylvester Stallone, Thierry Lhermitte, Coluche, Fabrice Luchini, Josiane Balasko, Linda de Suza, Liane Foly, Elie Semoun, Novak Djokovic, Louane Emera, Lorie Pester, Tony Parker, Adriana Karembeu, Kev Adams, Jean-Marie Bigard, Ahmed Sylla, Omar Sy, Clovis Cornillac, Gérard Jugnot, Roland Giraud, Francis Cabrel, Chanta Goya, Kad Merad, Marc Veyrat, Frédéric Bel, Michaël Youn.

Vidéo

Et on termine par quelques images. Certes elles ne datent pas d’hier mais de l’émission de samedi. Une émission toute en poésie et en ces temps difficiles, ça fait toujours du bien…

Aujourd’hui c’est la journée mondiale de la poésie 💕… Merci Maxime 🙏

Je vous donne rendez-vous tous les jours aux #les12coupsdemidi 🌟 sur @TF1 pic.twitter.com/gWlj6lS1aJ — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) March 21, 2020

Retrouvez « L’étoile mystérieuse » des 12 coups de midi aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo gratuit sur la page dédiée de MYTF1. Alors Éric va t-il trouver l’étoile mystérieuse ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES