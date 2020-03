Plus belle la vie : les comédiens tournent un clip de prévention contre le coronavirus (VIDEO)

3.7 ( 6 )



ANNONCES





Plus belle la vie infos acteurs PBLV – Depuis que l’épidémie de coronavirus a pris de l’ampleur et que l’on est en confinement, les séries quotidiennes ont vu leur tournage s’arrêter et plusieurs ne sont déjà plus à l’antenne. Mais le feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » résiste encore et toujours et vous retrouverez votre épisode inédit ce soir comme d’habitude.

Mais pas question pour les acteurs de faire comme si de rien n’était ! Ils s’engagent et ont tourné un clip de prévention contre le coronavirus.



ANNONCES





Ainsi, vendredi soir, vous avez pu voir Elodie Varlet et Thibaud Vaneck dans un clip sensibilisant aux bons gestes pour lutter contre le COVID-19.

Des gestes qui peuvent paraître banales qui peuvent sauver des vies et qu’on ne répètera jamais assez.



ANNONCES





Un clip différent sera diffusé chaque soir avant votre épisode de PBLV jusqu’au mardi 24 mars.

VIDEO clip de sensibilisation au coronavirus par les comédiens de Plus belle la vie

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES