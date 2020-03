« N’oubliez pas les paroles » (NOPLP) : Mickaël continue et atteint 111.000 euros !

5 ( 5 )



« N’oubliez pas les paroles » (NOPLP). S’il avait démarré timidement son parcours de maestro, Mickaël ne cesse depuis de nous étonner. Aujourd’hui deux nouvelles victoires, soit un total de 24 depuis son arrivée dans le jeu, et surtout 11.000 euros de plus dans sa cagnotte.



Dans la première émission notre maestro en titre a remporté la somme de 1.000 euros.

Puis il s’est bien rattrapé ensuite avec une victoire à 10.000 euros dans la seconde.



Gains du jour : 11.000 euros

Nombre de victoires : 24

Total des gains : 111.000 euros

Où s’arrêtera t-il ? On se pose encore la question… Et s’il entrait dans le club très fermé des plus grands maestros de l’histoire de NOPLP ?

« N’oubliez pas les paroles » (NOPLP) : accès au replay

Si vous n’y étiez pas et que vous préférez les images, rattrapez-vous sans plus tarder grâce au replay accessible durant 7 jours sur France.TV

Toujours leader des audiences

Notez que le jeu musical de Nagui continue de mener la danse sur la case de l’access. Hier soir par exemple vous étiez encore 3.6 millions à suivre l’émission permettant à France 2 de s’adjuger la première place des audiences sur la case de l’access prime-time.

#Audiences 📈🖥 @France2tv Hier leader 🔝sur leur tranche horaire de diffusion pour les 2 numéros #NOPLP @Nagui

▶️ 1er : avec 16,9 % PdA et 2,5 M de tvsp.

▶️ 2ème: avec 18,6 % de PDA et + de 3,6 M de tvsp @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/mX0nFqBFKg — France2ServicePresse (@France2_Presse) March 3, 2020

