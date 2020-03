Pékin Express retour sur la route mythique : qui a été éliminé à l’issue de l’épisode 2 ?

5 ( 1 )



ANNONCES





Pékin Express : retour sur la route mythique, épisode 2 du mardi 3 mars 2020 – C’est parti pour la seconde soirée de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Comme toujours, l’étape commence par la qualification pour l’épreuve d’immunité. Toutes les équipes sont plus motivées que jamais !

Se qualifient finalement pour disputer l’immunité : les corses Julie et Denis, les frères bucherons Thomas et Matthieu, et les soeurs lilloises Pauline et Aurélie. C’est serré mais c’est Thomas et Matthieu qui remportent l’immunité, ils se qualifient donc directement pour l’étape 3 de cette saison anniversaire.



ANNONCES





Place à la fin de l’étape avec à la clé une amulette d’une valeur de 10.000 euros pour le duo gagnant. Et l’équipe qui arrivera dernière devra choisir quelle équipe elle affrontera lors du duel final. Stéphane annonce le retour du drapeau noir et c’est Cécilia et Matthieu qui le récupèrent.

C’est Maxime et Alizée qui remportent l’étape et la fameuse amulette. Fabrice et Ingrid arrivent 2èmes, suivis des frères bucherons, et des corses Julie et Denis mais avec le drapeau noir. Du coup, ils terminent derniers et décident, sans surprise, de défier Cécilia et Matthieu.



ANNONCES





Place donc au duel final. C’est très serré… Julie prend une belle avance mais s’éloigne beaucoup. Du coup, Matthieu reprend l’avantage. Mais il perd beaucoup de temps pour trouver un véhicule à la fin et Julie revient à égalité. Et c’est finalement Julie qui arrive la première et retrouve Denis ! Cécilia et Matthieu sont donc éliminés puisque, rappelons-le, cette saison chaque épreuve est éliminatoire.

Si vous avez loupé ce deuxième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

LIENS SPONSORISES