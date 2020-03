Un si grand soleil : FX encore interrogé, Christophe menace Johanna, ce qui vous attend mercredi 4 mars (épisode n°398 en avance)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – L’enquête sur l’incendie de l’escape n’a pas fini de vous apporter son lot de surprises dans votre série « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 398 du mercredi 4 mars, Manu va libérer Christophe et annoncer à Johanna qu’il ne peut pas être le responsable de la catastrophe.

Mais une fois libre, Christophe va voir Johanna pour parader et les menacer, elle et Ludo… Il affirme qu’elle n’est pas prête de se débarrasser de lui !



De son côté, Ludo ne sait plus où il en est avec Johanna. Il se confie à sa mère, il en a marre de ses mensonges et se demande si elle est touchée par la perte du bébé. Patricia lui conseille de s’occuper d’elle, elle pense qu’elle tient à être forte mais qu’elle souffre. Et effectivement le soir, alors que Ludo a tout préparé pour Johanna, elle craque et s’excuse…

Manu convoque une nouvelle fois FX après que Lebourg ait enfin avoué que le soir du drame il est rentré avec le pull plein de suie. FX nie avoir mis le feu même s’il avoue qu’il était à l’escape game dans le but de mettre la pression à Camille. Mais même sans ses aveux, il va être incarcéré.



A la coloc, Bilal annonce être amoureux. Il est en couple avec Damien, rencontré dans un bar il y a un mois.

