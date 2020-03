Plus belle la vie en avance : Franck déjà prêt à repartir (vidéo PBLV épisode n°4016)

4.9 ( 10 )



Lundi prochain, rien ne va plus pour Franck dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Franck est sur le point de repartir, de prendre la fuite… En cause, le fait que Noé le rejette et qu’il n’arrive pas à reconstruire une relation avec son fils.

Blanche croise Franck et découvre qu’il est sur le départ.



Blanche décide alors de recadrer Franck, de l’empêcher de faire l’erreur de partir. Elle lui explique que Noé a besoin de temps mais surtout pas qu’il s’en aille à nouveau.

Franck pense que Noé ne réalisera même pas qu’il n’est plus là… Blanche essaie de lui faire ouvrir les yeux, elle pense qu’il fait une erreur et qu’il se comporte de façon imature.



Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4016 du 16 mars 2020

