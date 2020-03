« Pékin Express » déprogrammé ce 24 mars : M6 rend hommage à Albert Uderzo avec Astérix !

ANNONCES





En hommage à #AlbertUderzo décédé aujourd’hui, M6 bouleverse sa programmation et propose une soirée spéciale #Asterix à partir de 21:05 :

📍 "Astérix et le domaine des dieux"

📍 "Astérix et les Vikings"

📍 "Uderzo, les ingrédients de la potion magique" pic.twitter.com/cRs1D4Ihtn

— M6 (@M6) March 24, 2020