Plus belle la vie : ce soir, Léa et Baptiste font une découverte (résumé + vidéo de l’épisode 4022 PBLV du 24 mars 2020)

5 ( 4 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4022 du mardi 24 mars 2020 – Baptiste accepte finalement d’aider Léa à innocenter Alexandra ce soir dans votre épisode de la série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Baptiste n’oublie pas qu’Alexandra a été là pour lui et il décide de suivre l’instinct de Léa qui la pense innocente… Il va donc l’aider à enquêter et ensemble ils font une découverte !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4022

Léa demande à Baptiste de l’aider à innocenter Alexandra. Ensemble, ils se rendent à l’écolodge et découvrent que la femme de Danon a un amant. Riva est confronté à la politique cynique de Lanski en rendant visite à Jeanne. Babeth n’arrive pas à faire entendre raison à Léa, qui ne veut pas aller s’excuser auprès de Lanski. Vitreuil tient tête à Lanski quand elle apprend que sa fille dans le coma est mise dans une chambre à plusieurs.

Luna se prépare pour la soirée. Roland décide d’aller s’occuper sur place du buffet pour se rapprocher de Mirta, mais celle-ci lui reproche sèchement d’être venu. Roland craint que son couple avec Mirta soit brisé à jamais. De son côté, Luna a envie de croire que le malheur est derrière elle…



ANNONCES





Blanche insiste pour qu’Éric fasse l’escape game avec eux comme l’a demandé Noé. Le jeu commence en pleine foret avec Blanche, Noé, Franck et Eric sous la direction de Raphael…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4022 du 24 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES