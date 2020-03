Plus belle la vie : bientôt une déprogrammation à cause du coronavirus ?

4.6 ( 10 )



ANNONCES





Plus belle la vie, PBLV, infos diffusion coronavirus – Déjà bientôt deux semaines que la France est confinée à cause de l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier. Et alors que les séries quotidiennes « Un si grand soleil » et « Demain nous appartient » ont été déprogrammées tour à tour respectivement il y a deux et une semaine, qu’en est-il pour « Plus belle la vie » ?

La rumeur circule d’une déprogrammation imminente de votre feuilleton quotidien de France 3 mais rassurez-vous, selon nos informations, aucune déprogrammation n’est prévue pour l’instant !



ANNONCES





En effet, la série « Plus belle la vie », qui a fêté ses 15 ans en août dernier, a beaucoup plus d’épisodes d’avance en boite que ses concurrents. La diffusion est à l’heure actuelle prévue au moins jusqu’au 17 avril.

Les fans de PBLV peuvent donc être rassurés, ils vont continuer à avoir leur dose de divertissement chaque soir. Rappelons que l’horaire a évolué et que la série est maintenant diffusée à 20h38 sur France 3.



ANNONCES





A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie en avance : Luna échappe à la mort, Jean-Paul sauve Irina, Thomas va mal (infos PBLV )

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES