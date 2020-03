EXCLU Plus belle la vie en avance : Luna échappe à la mort, Jean-Paul sauve Irina, Thomas va mal (infos PBLV )

4.6 ( 9 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 17 avril Rien ne va plus pour Andrès et Luna dans trois semaines dans votre feuilleton quotiden « Plus belle la vie » ! En effet, si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Et on peut vous dire que dans trois semaines, Luna va être sur le point de se faire tuer !

Elle va finalement réussir à se sauver en réussissant à se tenir sur ses jambes ! Andrès va arriver par la suite pour la réconforter, Luna est choquée mais elle est incapable de quitter Andrès malgré les risques…



De son côté, Irina se rapproche de la vérité. Elle a compris qu’Andrès est Pavel mais elle doit encore le prouver… Et Pavel ordonne à Samir de faire tuer Irina ! Par chance, Jean-Paul, très amoureux, la suit et réussit à lui sauver la vie ! Irina tente de convaincre Karim de l’aider à se venger de Pavel mais Karim refuse…

Quant à Thomas, il ne va pas bien du tout. Il ne se remet pas de la fusillade chez Andrès et aussi bien au boulot qu’avec son petit-fils, Mathis, il est très tendu. Il dit même à Baptiste qu’il ne se sent pas de s’occuper de Mathis… Avec Gabriel, Thomas prend conscience qu’il doit aller parler à un psy… Mais Thomas a une profonde violence au fond de lui et se sent sur le point de déraper…

Mouss fait la paix avec son père, coach sportif. Il finit par accepter de reprendre l’entraînement avec son père en handisport… Et il se rapproche de Mila…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 30 mars sur France 3

Andrès, sincère, raconte à Luna comment sa famille a été décimée il y a très longtemps par un chef de gang. Cette histoire l’a complètement détruit. Luna cache son désarroi à sa mère. Patrick demande à Irina et Boher d’éplucher les dossiers et remises de peines de Leconte pour remonter jusqu’aux preuves. Boher prend la mesure de la menace qui pèse sur sa famille, et ne dit toujours rien à Patrick et Irina…

Le recomptage des voix des élections municipales donne Lougane vainqueur in extremis. Samia est déçue qu’Hadrien renonce à être adjoint pour rester député, même s’il lui propose de prendre sa place à la mairie. Barrault, de l’extrême droite, piège Lougane en le faisant parler contre les élus de sa propre liste…

Mouss, malgré ses bonnes intentions, n’arrive pas à s’imposer auprès de Mila. Il supplie Sabrina de l’aider à intégrer la coloc. Mouss s’y voit déjà…

