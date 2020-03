Plus belle la vie : ce soir, Baptiste trompe-t-il Emma ? (résumé + vidéo de l’épisode 4009 PBLV du 5 mars 2020)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4009 du jeudi 5 mars 2020 – Ce soir, les circonstances prêtes à confusion chez Baptiste dans votre feuilleton quotidien lus belle la vie ». En effet, Kevin, de passage chez son pote, va découvrir des sous-vêtements et penser qu’il trompe Emma !…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4009

Alexandra raconte à Baptiste qu’elle est en rupture sentimentale. Jeanne découvre que Jennifer s’est fait soigner à l’hôpital et se met à accuser Mila directement d’avoir volé la broche de famille. Mila nie et se fâche à son tour. C’est le clash. A l’hôpital, les tensions entre les services se font ressentir. Babeth a peur que Léa ne se fasse déborder par Ghika, qui lui envoie les cas des urgences. De son côté, Irina est persuadée qu’Alexandra est reliée à Pavel…

Boher n’est pas dupe des sentiments d’Ariane pour son psy et propose de parler d’elle à sa séance. Pendant la consultation, Melmont, gêné, demande à Boher de ne pas lui parler d’Ariane. En sortant de leur diner, Ariane et Melmont se font agresser au couteau par Sorret…



Mirta suit Luna et découvre sa relation cachée avec Andres. Luna prend mal l’intrusion de sa mère. Mirta se demande si sa fille n’est pas entrée dans une zone de confort…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4009 du 5 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

