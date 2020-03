Demain nous appartient en avance : Maxime embrasse Amanda (résumé + vidéo épisode 675 DNA du 5 mars 2020)

5 ( 5 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 675 du jeudi 5 mars 2020 –Ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », Maxime se rapproche d’Amanda et l’embrasse… Mais le fait-il pour les bonnes raisons ou simplement dans le but qu’elle lui fournisse des médicaments ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 675

Ces derniers jours Maxime et Amanda se retrouvent et retombent peu à peu dans les bras l’un de l’autre. A l’origine de ce rapprochement, la volonté de Maxime de se fournir en produits dopants. Amanda travaillant à l’hôpital, il s’est tourné vers elle pour lui obtenir ce qu’il recherche. Malgré le refus d’Amanda d’aider Maxime à se doper, il tombe à nouveau sous son charme et au détour d’une discussion l’embrasse ! De nouveaux sentiments sincères ou uniquement un plan pour parvenir à ses fins ?

De son côté, Souleymane convainc Rose de suivre une nouvelle piste, ce qui les amène à faire une rencontre inattendue. Après avoir reçu une mauvaise nouvelle, Charlie change de comportement avec Betty.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 675 du 5 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

