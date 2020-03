Plus belle la vie : ce soir, Melmont va trop vite avec Ariane (résumé + vidéo de l’épisode 4012 PBLV du 10 mars 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4012 du mardi 10 mars 2020 – Ce soir, ça va un peu trop vite entre Ariane et Melmont dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’ils débutent tout juste leur relation, Melmont avoue déjà à Ariane être fou amoureux et vouloir s’engager dans une relation sérieuse !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4012

L’arrestation d’Alexandra chez Baptiste se passe mal, et la jeune femme, en s’enfuyant, se fait renverser par une voiture. De son côté, Syd menace à nouveau Jennifer devant Mila et réclame de l’argent. Mila vole le portefeuille d’une dame, sous le regard complice de Mouss, qui ne dit rien. Sous le charme de la voleuse, Mouss monnaye son silence contre un dîner, qu’elle accepte de bonne grâce. Malgré les reproches de trahison de Baptiste, Kevin couvre son ami…

Ariane et Melmont sont d’accord pour minimiser leur baiser. Ariane prend conscience que son trauma n’est pas réglé, et rappelle son psy. Monsieur Lagarde, le psychologue référent de Melmont, voit un contre-transfert et le dissuade de donner suite à sa relation avec Ariane…



Andrès demande pardon à Luna. Elle confie son désarroi à Francesco, pendant que Andrès exige de Mirta qu’elle arrête de leur mettre la pression…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4012 du 10 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

