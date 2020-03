Plus belle la vie en avance : César responsable du virus ? (vidéo PBLV épisode n°4019)

4.3 ( 9 )



ANNONCES





Jeudi prochain, rien ne va plus pour César dans votre feuilleton « Plus belle la vie ». En effet, César a l’air très malade, il est dans son lit et tremble… Le thermomètre indique 40.3, il a donc une très forte fièvre et semble donc avoir contracté le fameux virus qui sévit à l’hôpital !

Et quand César se met à tousser, il crache du sang !



ANNONCES





Rochat vient justement voir son neveu et il découvre son état… Il voit qu’il crache du sang et lui conseille de voir un médecin. Rochat s’inquiète et fait le rapprochement avec l’épidémie mais César le met à la porte.

César aurait-il un rapport avec la propagation du virus ?



ANNONCES





Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4019 du 19 mars 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Jean-Paul menacé par Pavel, Jeanne toujours dans le coma (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES