Un si grand soleil en avance : Davia et Quentin, le bisou (résumé + vidéo épisode n°404 du 12 mars 2020)

Ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil », Davia semble être sur le point de démarrer une jolie histoire avec Quentin, qui vient de quitter sa copine et est libre comme l’air. Il est sous le charme de Davia et ça semble réciproque…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 404

Alex discute avec Davia. Il est content de voir que sa fête d’anniversaire surprise lui a permis de trouver un mec… Mais Davia l’informe que Quentin a déjà une copine, même si Alex trouve que leur histoire ressemble à une comédie romantique. Quentin arrive et Alex les laisse seul à seul… Quentin offre un bouquet de fleurs à Davia en guise de cadeau d’anniversaire et il l’invite à dîner. Il l’informe qu’il a quitté sa copine et ils s’embrassent…

Et tandis que Lucille fonce sans se poser de questions, au risque de semer le trouble, Manu tente le tout pour le tout pour faire réagir son ami. Quant à Antonin, il commence à nourrir d’horribles soupçons…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 12 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

