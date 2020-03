« On n’est pas couché » du 14 mars 2020 : invités et chroniqueurs de ONPC (+ vidéo replay)

5 ( 5 )



« On n’est pas couché » du 14 mars 2020 : invités, témoins chroniqueurs de ONPC. En ce deuxième samedi du mois de mars, et comme chaque semaine, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché » Il sera diffusé dès 22h35 juste après la pièce de théâtre « Un amour de jeunesse »



Laurent Ruquier sera entouré de Gaël Tchakaloff, pour son 6ème passage en tant que témoin sur le plateau. Écrivaine et journaliste française, elle est connue pour ses chroniques sur les hommes politiques dévoilant les coulisses du pouvoir et les candidats en campagne, notamment celle d’Alain Juppé pour laquelle elle a été récompensée en 2016 par le prix Bernard-Mazières du livre politique.

« On n’est pas couché » du 14 mars 2020 : les invités de la semaine

✔️ CAROLINE BOUDET



La journaliste française viendra présenter son livre « L’Effet Louise » et raconter l’histoire de son combat de mère pour sa fille Louise, atteinte du syndrome de la Trisomie 21. Aux éditions STOCK.

Caroline Boudet s’est fait connaître en 2015 après la publication d’une tribune sur Facebook qui a ému des millions de personnes et a fait la une de nombreux médias à travers la planète.

Auteure de « La vie réserve des surprises » (Fayard) et « Juste un peu de temps » (Stock).

✔️ MELHA BEDIA

L’humoriste française, ambassadrice de la 21ème édition du Printemps du Cinéma, viendra présenter son film « Forte ». Réalisé par Katia Lewkowcz et avec Melha Bedia, Valérie Lemercier, Alison Wheeler, Bastien Ughetto, Nanou Garcia, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Oussama Kheddam et Yasin Houicha. Sortie en salles de cinéma le 18 Mars.

✔️ KAD MERAD & CLAUDIA TAGBO

Les deux comédiens viendront présenter leur pièce de théâtre « Amis », une pièce de Amanda Sthers et David Foenkinos avec Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski. Mise en scène : Kad Merad. Au théâtre de la Michodière jusqu’au 3 Mai 2020 : du mardi au samedi à 20h00 / Le Samedi à 17h00 / Le Dimanche à 15h30.

✔️ BEATRICE URIA MONZON

La soprano française viendra présenter une réinterprétation de « Carmen », la célèbre pièce d’opéra de Georges Bizet en 4 actes. Elle offrira un livre exclusif de « La Séguedille » accompagnée par Nathalie Steinberg au piano (durée : 2 min 30). Mise en scène Charles Roubaud / Direction musicale Giorgio Croci. Au stade de France le 19 Septembre 2020.

✔️ DIDIER ROUSTAN

A l’approche de la campagne de l’euro 2020, le journaliste sportif français viendra présenter sa tournée « La Génération 84 » pour remémorer les meilleurs moments de l’Histoire du football français.

Avec #LesJoursEuro, il sillonnera la France à partir du 21 Avril dans les Cinémas CGR accompagné de 2 joueurs de l’équipe de France Championne d’Europe de football en 84 pour animer une master class autour de ce premier grand succès du foot Français.

Avec Dominique Rocheteau, Jean Tiganna, Alain Giresse, Bruno Bellone, Luis Fernandez, Bernard Genghini, Joel Bats, Maxime Bossis, Manuel Amoros.

Vidéo replay

En attendant de découvrir ce nouveau numéro inédit, découvrez maintenant une vidéo replay de la précédente émission. Et nous avons choisi pour vous le live de l’émission. Cali interprète en live « Je dois encore vivre »

Dernière saison ?

Il y a quelques jours à peine, Cyril Hanouna a confirmé que l’émission vivait sa dernière saison. Pour plus d’infos, cliquez ICI.

Et l’audience dans tout ça ?

Que dire de l’audience de l’émission ? Et bien qu’elle est stable mais largement inférieure aux scores d’antan. Samedi dernier 874 000 fidèles ont répondu à l’appel soit 17.5% des téléspectateurs.

Retrouvez « On n’est pas couché » ce samedi 14 mars 2020 dès 22h35 sur France 2 et sur France.TV pour le replay et le streaming vidéo.

