Plus belle la vie en avance : le Mistral en panique (vidéo PBLV épisode n°4015)

4.7 ( 7 )



ANNONCES





Vendredi prochain, tout le Mistral va commencer à paniquer dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après qu’un patient infecté par un virus ait été admis à l’hôpital avant de décéder, Marseille Est est placé en quarantaine.

Au bar du Mistral, Jean-Paul mène sa petite enquête en essayant d’identifier cet homme.



ANNONCES





Yolande, Laetitia, Mouss et Thomas sont inquiets, ils cherchent à comprendre ce qui se passe vraiment à l’hôpital… Jean-Paul essaie de les rassurer, il leur explique qu’il s’agit d’une mesure de précaution pour protéger la population. Ils ont séparer les personnes saines et les personnes infectés, et surtout retracer le parcours du patient…

Laetitia s’inquiète car son fils est à l’hôpital, Yolande car sa fille et sa petite-fille y travaillent… Et Mouss se demande si Mila est là-bas.



ANNONCES





Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4015 du 13 mars 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Jeanne entre la vie et la mort, Ariane amoureuse (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES