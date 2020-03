EXCLU Plus belle la vie en avance : Jeanne entre la vie et la mort, Ariane amoureuse (infos PBLV )

4.1 ( 16 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 20 mars Vous êtes inconditionnel de « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui va arriver dans les prochaines semaines ? Alors c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Et on peut vous dire que la quarantaine de l’hôpital va durer et qu’après ça, rien ne sera plus jamais comme avant !

En effet, Jeanne, dans un geste désespéré pour Mila, va pénétrer dans la zone de quarantaine ! Et alors que Kevin va voir Emilie très mal, elle aussi contaminée, Jeanne va être la plus touchée.



C’est Gabriel qui va établir le bon diagnostique, la peste pulmonaire. Il va établir un traitement de choc, que Léa va immédiatement suivre. Mais Jeanne, dans le coma, ne va pas réagir au traitement… Mila va être très inquiète, d’autant qu’avant de tomber dans le coma elle lui a fait une déclaration et confié qu’elle était comme sa fille.

De son côté, Ariane vit pleinement son histoire avec Alex, son psy. Elle semble très heureuse… Ce n’est pas le cas de Luna, après une dispute avec Andres. Elle se sent trahie et c’est Mirta qui va tenter de les rabibocher…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 2 mars sur France 3

Riva a repris du service malgré le congé forcé de Jeanne, mais il devient un vrai danger pour ses patients. Il est renvoyé chez lui. En pleine dépression nerveuse, il craque dans les bras de Thomas. Baptiste cherche à être optimiste, mais Thomas prend la mesure de la gravité de la dépression. De son côté, Mila craint pour Jennifer, qui est mise à la porte de l’hôpital et redoute la vengeance de Syd. Jeanne arrête le stage de Mila, et la renvoie à ses révisions…

Clément confronte Antoine sur son mensonge et son manque de confiance. Delphine, par peur de perdre Clément, demande à Antoine d’arrêter son traitement. Clément découvre que c’est Delphine qui a aidé leur fils. Antoine est mal, et erre dans les rues de Marseille. Tom est lucide sur Luis mais ne peut s’empêcher de le désirer, son vœu est exaucé…

La surveillance rapprochée ne plait ni à Ariane, ni à Melmont. Ariane interdit à Boher de confier des choses sur elle à son psy mais mine de rien, elle s’inquiète de sa sécurité…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

