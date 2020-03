Un si grand soleil en avance : Virgile sur le point de tuer Soriano (résumé + vidéo épisode n°400 du 6 mars 2020)

5 ( 6 )



ANNONCES





Virgile part totalement en vrilles ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, toujours inconsolable de la mort de Léa et animé par un profond désir de vengeance, Virgile va être sur le point de tuer Soriano !…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 400

Antonin a choisi de prévenir Virgile de l’arrestation de Gérald Soriano, le père de Dylan, et des pièces de contrefaçon qu’il a installé dans la chaudière de l’escape game. Ni une ni deux, Virgile est bien décidé à en découdre et à venger la mort de sa fille ! Il part retrouver Soriano avec une arme et le menace… Virgile lui explique qu’il ne sait pas ce qu’il ressent, qu’il a vu le visage cramé de sa fille sans vie… Virgile finit par lui tirer dessus !

Et tandis qu’une fête surprise se prépare à la coloc, Bilal fait part de son bonheur à tout le monde.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES