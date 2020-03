EXCLU Plus belle la vie en avance : Jean-Paul couvre Irina, Luna largue Andrès, Jeanne empoisonnée (infos PBLV )

3.3 ( 9 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 10 avril Si vous êtes un inconditionnel du feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » et que vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Et on peut vous dire que dans trois semaines, les choses vont bouger autour de l’enquête sur Pavel !

Luna décide finalement de rompre avec Andrès, mais elle ne peut pas s’empêcher de s’inquiéter pour lui… Mais Andrès lui sauve la vie et passe pour un héros aux yeux des mistraliens.



De son côté, Jean-Paul débute une relation avec Irina, qui finit par lui avouer que c’est elle qui a monté le commando armé qui a tué Leconte ! Jean-Paul, amoureux, décide de couvrir Irina face à sa hiérarchie… Et même quand elle fait une nouvelle victime ! Irina est déterminé à découvrir qui est Pavel et à se venger de lui… Jean-Paul n’arrive pas à lui faire entendre raison…

Quant à Samia, elle débute dans ses fonctions de première adjointe du maire et découvre qu’elle doit faire des choix difficile, comme l’attribution de logements sociaux.

Mouss intègre la coloc et en même temps, il devient surveillant au lycée Scotto. Il se met tout le monde dans la poche, à l’exception de Coralie et Mila, qui lui résiste toujours…

Et enfin, Gabriel découvre que Jeanne a été volontairement empoisonnée ! On lui a donné une dose d’insuline beaucoup trop élevée, ce qui a causé son coma pour une durée indéterminée. Il découvre que c’est Ghika le responsable et ce dernier prend la fuite…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 23 mars sur France 3

Patrick et Léa s’opposent au sujet de la culpabilité d’Alexandra. Au commissariat, Léa se fait surprendre à fouiller le bureau de Patrick. Ce dernier tente de lui démontrer par les preuves scientifiques la culpabilité d’Alexandra mais Léa n’en démord pas. De son côté, Alexandra n’y croit plus. A l’hôpital, Lanski prend les fonctions de Jeanne par intérim. Son cynisme révolte Mila, qui veille sa mère d’adoption. Alison veut faire venir sa petite sœur à la coloc pour la soutenir…

Luna missionne sa mère pour savoir quel cadeau Andrès lui offrira à la fête. Mirta finit par cracher le morceau. Frémont cherche à se faire inviter à la fête. Estelle incite Francesco à cesser de s’en faire pour Luna qui est une grande fille. De son côté, Thomas se réjouit que Riva reprenne du poil de la bête…

Mouss se rapproche de Mila, en la réconfortant et en lui conseillant d’aller habiter à la coloc. Nathan n’est pas ravi de devoir vivre dans l’intimité avec une de ses élèves…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

