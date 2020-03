Quand Ary Abittan dévoile les seins de sa femme sur Instagram

4.5 ( 16 )



Depuis le début du confinement pour cause d’épidémie de coronavirus, les célébrités sont nombreuses à organiser des lives quotidiens sur les réseaux sociaux. L’acteur Ary Abittan est ainsi chaque soir en direct sur Instagram, depuis son domicile… Mais forcément, en étant en direct depuis chez soi, ça peut très vite déraper !

Et jeudi soir, évidemment sans le vouloir, Ary Abittan a dévoilé les seins de sa femme en arrière plan lors de son live Instagram…



Il a bougé son téléphone un court instant durant lequel les internautes n’ont bien sûr pas loupé la scène.

Les commentaires ont été nombreux mais Ary Abittan n’a pas réagi.



Ary Abittan en live chaque soir à 19h sur Instagram

« J’avais envie de partager et de parler aux gens. Je fais des apéros à 19 heures pour boire un petit coup avec les gens, rigoler, danser, ce que je fais toute l’année » a expliqué Ary Abittan récemment au micro d’Europe 1.

Retrouvez l’acteur et humoriste dès ce soir pour nouveau live et on imagine qu’il devrait faire attention aux arrières plans !

