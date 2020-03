The Voice : Amel Bent répond à la polémique après l’élimination de Sarah (VIDEO)

4.4 ( 14 )



C’est samedi soir qu’était diffusée la toute dernière soirée de battles de l’émission de TF1 « The Voice, la plus belle voix », présentée par Nikos Aliagas. Mais comme bien souvent lors des battles, les choix des coachs sont compliqués et peuvent surprendre, voir même déclencher des polémiques…

Cette semaine, c’est Amel Bent qui a du faire face à l’incompréhension et la colère des internautes après qu’elle ait fait le choix d’éliminer Sarah Schwab.



Pour la première battle de la soirée, Sarah Schwab était opposée à Fayz. Ensemble, ils interprétaient le titre « Desert Rose » de Sting et Cheb Mami. Pour leur coach Amel Bent, cette chanson est la rencontre parfaite entre l’Orient et l’Occident.

Et le choix s’est révélé très compliqué pour la chanteuse, qui a finalement décider d’emmener Fayz pour l’étape suivante, celle des KO.



Suite aux réactions parfois très vives sur les réseaux sociaux, Amel Bent s’est exprimée en story sur son compte Instagram.

« Cette battle entre Sarah et Fayz a été pour moi le moment le plus beau et à la fois le plus horrible car je suis absolument fan de ces deux artistes. Choisir m’a brisé le cœur, vraiment » a écrit la coach de The Voice.

Retrouvez The Voice avec le début des KO samedi à 21h05 sur TF1.

VIDEO The Voice la battle entre Sarah Schwab et Fayz

