« Tout le monde veut prendre sa place » du 24 mars : Sandrine devient la 4ème plus grande championne (classement)

4.5 ( 8 )



ANNONCES





« Tout le monde veut prendre sa place » du 24 mars 2020. Mais où s’arrêtera Sandrine dans le jeu quotidien de Nagui « Tout le monde veut prendre sa place » ! Aujourd’hui elle a encore franchi une nouvelle étape en devenant la 4ème plus grande championne du jeu à égalité toutefois avec Stéphane.



ANNONCES





À son actif également la très jolie somme de 140.400 euros. Et oui… En termes de gains toutefois notez que Sandrine fait beaucoup mieux que Stéphane qui s’en est allé avec 117 300 €.



ANNONCES



👉📺 139e Victoire 😍🏆👏 Sandrine est 4e plus grande championne ex æquo avec Stéphane 🔴REPLAY🔴 https://t.co/r0oklBJKkJ Important : Cette émission a été enregistrée avant les dernières mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du #COVID19 🦠#JEUXFTV #Nagui pic.twitter.com/4xrwD6XhSy — TLMVPSP (@tlmvpsp) March 24, 2020

Accès au replay

Si vous n’y étiez pas, le replay intégral de l’émission vous attend sur France.TV mais pour une période maximale de 7 jours. Ne tardez pas trop !

« Tout le monde veut prendre sa place » du 24 mars : mise à jour du classement

L’occasion d’une nouvelle mise à jour du classement

1. Marie-Christine : 213 victoires et 196 900 € + (4 voyages et 1 voiture)

2. Julien : 152 victoires et 154 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

3. Dominique : 150 victoires et 160 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

4. Sandrine : 139 victoires et 140 400 € + (3 voyages et 1 voiture)

4.ex æquo Stéphane : 139 victoires et 117 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

6. Enzo : 138 victoires et 132 200 € + (3 voyages et 1 voiture)

7. Christophe : 130 victoires et 157 700 € + (3 voyages et 1 voiture)

8. Jean-Michel : 124 victoires et 105 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

9. Françoise : 78 victoires et 71 700 € + (3 voyages)

10 Lionel : 74 victoires et 63 500 € + (3 voyages)

Rappel

Une énième occasion de vous rappeler que l’émission d’aujourd’hui comme celles à venir ont été enregistrées avant les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du Coronavirus Covid-19.

➡ IMPORTANT : Toutes nos émissions #TLMVPSP à venir ont été enregistrées avant les dernières mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du #COVID19 🦠🦠 pic.twitter.com/Q5xyNZ8X5S — TLMVPSP (@tlmvpsp) March 24, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES