« Ensemble avec nos soignants » : émission spéciale en direct ce soir sur France 2 (invités et vidéo)

« Ensemble avec nos soignants » est une émission spéciale qui sera diffusée en direct ce soir sur France 2 et France.TV à partir de 21 heures. Elle est destinée à soutenir les hôpitaux et l’ensemble des personnels soignants, mobilisés 24 heures sur 24 et nous co-présentée par Faustine Bollaert, Daphné Burki et Samuel Etienne.



En plateau, artistes et anonymes, en vidéo depuis chez eux pour, tous ensemble, apporter notre soutien et rendre hommage aux personnels soignants.

« Ensemble avec nos soignants » : présentation

Cette grande émission de solidarité et de soutien, animée par Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Samuel Etienne, produite par les équipes de DMLS TV et Réservoir Prod, s’articulera autour de prises de parole, de témoignages de soignants et de personnes touchées par le COVID 19.

Tout au long de ce grand prime de solidarité, les besoins prioritaires des hôpitaux et des personnels de santé seront exprimés et relayés sur les antennes du groupe.



France Télévisions, avec le soutien de Radio France et de TV5 Monde, s’associe à la Fondation de France pour accompagner et mettre en oeuvre la collecte des dons du public.

A noter que TV5 Monde diffusera l’émission dans le monde entier

Les invités

De nombreux artistes, personnalités et anonymes, désireux d’apporter leur soutien aux professionnels de santé, seront présents tout au long de la soirée : Parmi les invités qui seront en vidéo depuis leur domicile, Patrick Bruel, Gautier Capuçon, Ari Abittan, Gad Elmaleh, Joyce Jonathan, Clara Luciani, L’Artiste, Lara Fabian, Zazie, Julien Clerc, Claudio Capéo…

Teaser vidéo

Une grande soirée de solidarité dont nous vous proposons de découvrir la bande-annonce

Ce soir, #EnsembleAvecNosSoignants : une grande émission de solidarité !@Daphne_Burki01, @FaustineFB, @SamuelEtienne en plateau, artistes et anonymes, en vidéo depuis chez eux pour, tous ensemble, apporter notre soutien et rendre hommage aux personnels soignants. pic.twitter.com/JvRHntyYbl — France 2 (@France2tv) March 24, 2020

