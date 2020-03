« Tout le monde veut prendre sa place » du 27 mars : et une 142e victoire pour Sandrine ! (vidéo replay)

5 ( 4 )



« Tout le monde veut prendre sa place » du 27 mars – Et encore une victoire de plus ce vendredi midi pour Sandrine, championne du jeu « Tout le monde veut prendre sa place », présenté chaque midi par Nagui ! Un jeu que, rappelons-le, vous pouvez suivre chaque midi, du lundi au dimanche, à partir de 11h55 sur France 2 mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV.



Sandrine, que personne ne semble décidément pouvoir arrêter, a réalisé sa 142ème victoire ce vendredi. Elle totalise ainsi 143.100 euros de gains, une sacrée somme !! En nombre de victoires, Sandrine est toujours la 4ème plus grande championne de l’histoire de « Tout le monde veut prendre sa place ». Il reste 8 victoires à faire pour tenter d’égaler Dominique sur la troisième marche du podium.

« Tout le monde veut prendre sa place » du 27 mars : extrait vidéo

Et si vous n’étiez pas au rendez-vous devant votre télé, on vous propose de regarder un petit extrait vidéo de cette nouvelle victoire de Sandrine.



👉📺 142e Victoire de Sandrine 😍🏆👏

Bravo Championne ! 🔴REPLAY🔴 https://t.co/r0oklBJKkJ Important : Cette émission a été enregistrée avant les dernières mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du #COVID19 🦠#JEUXFTV #Nagui pic.twitter.com/fOAjCFulNN — TLMVPSP (@tlmvpsp) March 27, 2020

Si vous préférez le replay intégral de l’émission, rendez-vous sur France.TV durant 7 jours.

Classement des 10 plus grands champions

1. Marie-Christine : 213 victoires et 196 900 € + (4 voyages et 1 voiture)

2. Julien : 152 victoires et 154 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

3. Dominique : 150 victoires et 160 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

4. Sandrine : 142 victoires et 144 400 € + (3 voyages et 1 voiture)

5. Stéphane : 139 victoires et 117 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

6. Enzo : 138 victoires et 132 200 € + (3 voyages et 1 voiture)

7. Christophe : 130 victoires et 157 700 € + (3 voyages et 1 voiture)

8. Jean-Michel : 124 victoires et 105 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

9. Françoise : 78 victoires et 71 700 € + (3 voyages)

10 Lionel : 74 victoires et 63 500 € + (3 voyages)

« Tout le monde veut prendre sa place » sera de retour dès demain à 11h55 sur France 2 et France.TV

