Un si grand soleil : les acteurs présents sur internet pendant la déprogrammation

4 ( 13 )



ANNONCES





Déjà plus d’une semaine que votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » a été déprogrammé par la chaîne pour cause d’épidémie de coronavirus et d’arrêt du tournage (voir notre article). C’est la première série quotidienne a avoir arrêté la diffusion, faute d’avoir assez d’épisodes d’avance pour pouvoir poursuivre.

Mais que les fans de « Un si grand soleil » se rassurent, les acteurs sont toujours présents sur internet et sur les réseaux sociaux pour garder le contact avec les fans.



ANNONCES





Mélanie Maudran, alias Claire, partage des story et quelques postes sur Instgram. Comme beaucoup, elle assure l’école à la maison et reste bien sagement chez elle le temps que cette mauvaise période passe.

Son acolyte dans la série, Jérémy Baster, alias Julien Bastide, est lui aussi présent et a rendu hommage au personnel soignant sur son compte Instagram.



ANNONCES





Fred Bianconi, Virgile dans « Un si grand soleil », est confiné comme tout le monde et a improvisé une table de ping-pong dans son salon. A découvrir sur son compte Instagram ici. Emma Colberti, alias Eve, fait du yoga à la maison pour passer le temps et imagine déjà le moment où on pourra à nouveau sortir (à voir sur Instagram ici).

Et enfin la belle Jennifer Dubourg, alias Davia, partage en story ses séances de sport à la maison.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES