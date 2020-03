Un si grand soleil : Soriano mis en examen, Virgile veut le tuer, ce qui vous attend vendredi 6 mars (épisode n°400 en avance)

4.3 ( 6 )

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans « Un si grand soleil » ? Dans l’épisode 400 du vendredi 6 mars, Soriano, le père de Dylan, est mis en examen après que la police ait découvert qu’il avait mis des pièces de contrefaçon dans la chaudière de l’escape game…

Mais la juge ne va pas l’envoyer en prison, il va être relâché, tout comme FX.



ANNONCES





Antonin entend ses parents en parler et il comprend donc que le père de Dylan est responsable du drame et de la mort de Léa.

Sauf que quand Soriano retrouve son fils, il lui demande pourquoi il a mis ces pièces de contrefaçon. Dylan veut se dénoncer à la police mais son père refuse, il préfère le couvrir. Mais Antonin vient voir Dylan et lui affirme qu’il le tient pour responsable de la mort de Léa !



ANNONCES





Antonin est tellement en colère qu’il vient donner l’info sur Soriano à Virgile… Après un passage par la tombe de Léa, il part avec une arme chez Soriano, décidé à le tuer… Il lui tire dessus !

A la coloc, Alex et Maryline veulent préparer un anniversaire surprise pour Davia. Mais ils ne sont pas d’accord sur le style de soirée qu’ils veulent…

Bilal, qui passe de plus en plus de temps avec Damien, déjeune avec sa mère et son frère. Il ne leur présente pas mais ne leur cache pas qu’il est amoureux.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES