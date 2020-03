Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 mars 2020

5 ( 1 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 20 mars 2020 – Le week-end s’achève et votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » sera de retour dès demain. Mais en attendant lundi soir, vous avez peut être hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend à la fin du mois. Voici donc les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 16 au 20 mars 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



ANNONCES





Dans trois semaines, Antonin sera toujours en plein doute, avec des soupçons difficiles à encaisser… Et la police va finalement trouver ses principaux suspects pour l’incendie de l’escape game !

Et Manu va demander à Manu de lui rendre un service…



ANNONCES





Lundi 16 mars 2020, épisode 406 : Tandis que les enquêteurs obtiennent de nouveaux éléments, Elisabeth cherche à mettre les points sur les « i ». Pendant ce temps, Ève doit faire face à une dure réalité.

Mardi 17 mars 2020, épisode 407 : Alors qu’Antonin est torturé par le doute, la joie de Davia n’est pas sans nuage. Gérald, quant à lui, prend des décisions non-négociables. De son côté, Quentin sait qu’il peut toujours compter sur Gary.

Mercredi 18 mars 2020, épisode 408 : Alors que Guilhem s’active pour clarifier la situation, l’étau policier se resserre sur les principaux suspects. Quant à Manon, elle fait preuve de toute la compassion dont elle est capable.

Jeudi 19 mars 2020, épisode 409 : Tandis que Lucille se découvre une nouvelle motivation pour aller au travail, Davia fait des plans sur la comète qui ne plaisent pas à tout le monde. Quant à Dylan, une bonne surprise l’attend.

Vendredi 20 mars 2020, épisode 410 : Tandis que Quentin suit les conseils de Gary, pour le meilleur et pour le pire, Virgile demande un service délicat à Manu. Pendant ce temps, Lucille va faire une découverte très gênante.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 2 au 6 mars 2020 INDISPONIBLES

du 9 au 13 mars 2020 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

LIENS SPONSORISES