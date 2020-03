« Mariés au premier regard » du 2 mars : le final, Romain doute, Laura va-t-elle pardonner à Cyril ? (VIDEO)

5 ( 4 )



« Mariés au premier regard » au programme TV de ce lundi 2 mars 2020 – Ce soir sur M6, c’est l’heure du final pour la saison 4 de « Mariés au premier regard ». Au programme, le dernier et 9ème épisode avec les bilans de belles histoires, mais aussi des déceptions. Les couples décideront-ils de rester marier et poursuivre leur avenir ensemble ?

A suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6play.



Après plusieurs semaines particulièrement mouvementées, et malgré les efforts de Mélody pour s’ouvrir à son mari, Adrien trouvera-t-il la force suffisante en lui pour rester marié à la jeune femme ?

Elo et Rémi commencent réellement leur vie à deux. Entre véritable complicité et problèmes de communication, leur lune de miel et leur vie de couple sera mise à mal… Sauront-ils surmonter les obstacles pour donner une véritable chance à leur couple ?



Pour Laura et Cyril, ce sera l’heure de vérité. Cyril sera-t-il prêt à reconnaitre ses erreurs ? Et Laura lui pardonner pour donner une chance à leur histoire qui avait si bien commencé ?

Ce sera également le moment du grand bilan pour Elodie et Joachim. Après plusieurs semaines d’un amour quasiment sans nuage, diront-ils oui d’une seule voix à un avenir commun ?

Si entre Delphine et Romain ce fut une évidence dès le premier regard, et malgré une histoire digne des plus beaux comptes de fées, un doute subsiste qui pourrait bien changer la donne… Romain doit faire face à un vrai dilemme : accepter de faire rentrer Delphine dans la vie de sa fille, ou en rester là malgré leurs sentiments réciproques…

Mariés au premier regard : vidéos extraits de l’épisode 9 du 2 mars

