« Zone Interdite » du 22 mars : sommaire et reportages de ce soir (à la place de « Capital »)

5 ( 4 )



ANNONCES





« Zone Interdite » du 22 mars 2020. Le magazine « Capital » qui était initialement programmé ce soir a été déprogrammé. En lieu et place une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Le thème ce soir « En famille, ils construisent la maison de leurs rêves ». À suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY.



ANNONCES





Construire sa propre maison, c’est le rêve d’une vie et de plus en plus de Français se lancent dans l’aventure ! Pas besoin d’être un professionnel du bâtiment, de nouveaux concepts plus écologiques et faciles à construire sont censés vous faciliter le travail. Quels sont les pièges à éviter et les bonnes idées à prendre ? Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi pendant plus d’un an ces chantiers du bonheur, souvent épiques.

« Zone Interdite » du 22 mars 2020 : sommaire et reportages

À Montpellier (Hérault), Gaël et Maguelone vivent avec leurs deux enfants dans 60m². Depuis dix ans, ils économisent pour s’offrir une villa avec piscine ! Leur pari : construire une maison chic et design à base de vieux containers recyclés. Une astuce qui leur permet de voir grand sans faire exploser la facture. Toute la structure sera livrée en une nuit dans leur jardin puis assemblée grâce à une gigantesque grue. Une opération de haute précision qui va bloquer la circulation dans le centre-ville, faire frissonner le voisinage et donner pas mal de sueurs froides à la famille.

En Haute-Savoie, Céline et Alexis, professeurs de chant, travaillent sept jours sur sept sur leur chantier : une maison en bois 100% écologique qui va être livrée en kit. Leurs deux enfants donnent un coup de main : toute la famille doit assurer le gros-œuvre et les finitions ! À la clef, une économie de 100 000 euros pour le baryton et la soprano qui n’avaient jamais planté un clou de leur vie. Ce défi titanesque va mettre leur vie de famille à l’épreuve. Mais ensemble ils vont relever le défi et construire leur paradis de 120m² pour 170 000 euros.



ANNONCES





À côté de Lyon (Rhône), Xavier et Lisa rêvent de fonder une famille nombreuse. Ils ont craqué pour la pop-up house, une incroyable maison de 200 mètres carrés qui surgit de terre en quelques jours et ne consomme pas d’énergie… La bâtisse va tenir ses promesses mais le terrain qu’il ont acheté à bas prix leur réserve pas mal de surprises… Comment faire face aux imprévus de chantier quand on s’est lourdement endetté ? Xavier et Lisa vont devoir redoubler d’énergie !

Teaser vidéo

On vous propose quelques images de votre émission de ce soir…

Dans ce contexte inédit de confinement , Zone Interdite vous propose de suivre ceux qui ont décidé de construire leur propre maison.

Quels sont les pièges à éviter et les bonnes idées à prendre ? "En famille, ils construisent la maison de leurs rêves"

📺@M6 📅Dimanche⏰21h05 pic.twitter.com/9luPUrbipz — Zone Interdite (@ZoneInterdite) March 20, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES