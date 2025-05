Zone Interdite du 18 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 18 mai 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Dans les secrets des Gitans de Marseille ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 18 mai « Dans les secrets des Gitans de Marseille »

Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, est la ville française où cohabitent le plus grand nombre de communautés issues des gens du voyage. Gitans espagnols, Tziganes et Manouches y ont chacun leurs quartiers, où ils perpétuent des traditions séculaires. Pendant près de six mois, nous avons partagé le quotidien de quatre familles de la cité phocéenne. Entre vie en caravane, débrouille, solidarité et attachement farouche à la liberté, leur mode de vie singulier transforme chaque événement en célébration grandiose. Ces communautés, connues pour leur générosité et leur sens de la fête, nous ont ouvert leurs portes et livré certains de leurs secrets.

Leur goût de l’extravagance a contribué à leur notoriété. Les mariages gitans, en particulier, sont réputés pour leur faste : rien n’est trop beau pour célébrer l’amour. Mais celui de Carmen et Tony ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Carmen, âgée de seulement 16 ans, est tombée amoureuse sans l’accord de ses parents, brisant ainsi une règle essentielle. Pour éviter un conflit ouvert entre les deux familles, les parents du jeune homme ont improvisé une grande cérémonie. Mais une question reste en suspens : les parents de Carmen, se considérant déshonorés, feront-ils acte de présence ?



Chez les gens du voyage, les enfants occupent une place centrale. Tony et Graziella, bien que modestes, veulent offrir à leur fille Ozana un anniversaire inoubliable, entourée de tous les enfants du quartier. Cette famille manouche, installée dans le lieu-dit du Ruisseau Mirabeau, dans le 15e arrondissement de Marseille, fait partie d’une communauté chrétienne évangélique très pratiquante. Chaque semaine, les familles se rassemblent autour d’un prédicateur pour des moments de prière et de repentance.

L’appel de la liberté, lui, a été irrésistible pour Yuri. À 22 ans, ce jeune père de trois enfants vivait jusqu’ici en logement sédentaire avec sa femme, mais le couple a décidé de renouer avec ses racines. Fini l’appartement confortable : la famille quitte tout pour s’installer dans un mobil-home, au sein d’un camp qui accueille près de 150 familles. Un retour aux sources chargé d’émotions… et de surprises.

Mais si de nombreuses familles doivent affronter une précarité quotidienne, certaines ont su se frayer un chemin vers la réussite. José et Isabelle, avec leurs trois fils, incarnent cette ascension. Sédentarisée à Marseille, cette famille a bâti, grâce à son travail acharné, plusieurs entreprises florissantes. Aujourd’hui, leur fils Juan s’apprête à ouvrir son propre restaurant dans la plus vaste zone commerciale d’Europe, à une trentaine de kilomètres de la ville. Toute la famille se mobilise pour fêter dignement cette nouvelle étape.