« Moi, moche et méchant » : 3 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir (vidéo)

« Moi, moche et méchant » est en mode rediffusion ce soir, dimanche 22 mars 2020. Rendez-vous sur TF1 dès 21h10 mais aussi en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.



Pour mémoire ce film d’animation est signé Chris Renaud et Pierre Coffin.

« Moi, moche et méchant » : l’histoire

Comment assombrir un charmant quartier résidentiel avec ses belles résidences, ses jolis portails, sa douceur de vivre ? Tout simplement en apercevant la sinistre demeure d’un dénommé Gru. Et surtout, comment le définir ? Il s’agit, en fait, d’un grand vilain dans toute de splendeur, entouré de ses subalternes, prêt à tout pour… voler la lune ! Doté d’un véritable arsenal, il est déterminé à arriver à ses fins, quitte à anéantir ceux qui voudraient l’en empêcher. C’est sans compter sur l’existence de trois jeunes orphelines qui vont complètement bouleverser son existence en voyant en lui… un papa ! Gru affronte alors la plus grande épreuve de sa vie : faire face à Margo, Edith et Agnes, trois fillettes en quête d’amour paternel…



5 choses à savoir sur le film

– les voix françaises sont campées par Gad Elmaleh (Gru), Eric Métayer (Vector), Jonathan Cohen (Docteur Néfario) ou bien encore Frédérique Cantrel (La mère de Gru)

– « Moi, moche et méchant » a été le premier film d’animation entièrement développé chez le studio français Mac Guff

– La scène où Gru apparait en astronaute n’est autre qu’un hommage au film Armageddon

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film…

« Moi, moche et méchant » c’est ce soir sur TF1 dès 21h10. Bonne soirée télé en famille !

