Plus belle la vie : ce soir, Melmont trahit Ariane (résumé + vidéo de l’épisode 4043 PBLV du 22 avril 2020)

4.8 ( 5 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4043 du mercredi 22 avril 2020 – Melmont va déraper ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il vient voir Ariane au commissariat et dès qu’elle a le dos tourné, il fouille dans ses affaires ! Ariane le prend la main dans le sac et hallucine…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4043

Boher fait promettre à Revel qu’il tiendra Irina à l’écart de l’arrestation d’Andrès. Ce dernier ne sait pas s’il parviendra à dire à Irina qui il est. Luna apprend par Leo qu’Anton a été assassiné et donc qu’Andrès lui a menti. Andrès le reconnaît, et lui dit qu’il l’a fait ca rpour la protéger, mais elle ne peut lui pardonne et le quitte. Boher, par amour, ment à Irina et lui donne une fausse information pour l’éloigner du guet-apens mais Ariane gaffe…

Thomas commence à croire qu’il a vraiment loué cette voiture et commis un acte violent avec. Melmont est persuadé, au contraire, qu’il est innocent et sème le trouble dans l’esprit d’Ariane. Elle regarde les vidéos et découvre le vrai coupable. Ce qui concorde avec les dépenses folles effectuées avec la carte de Thomas…



ANNONCES





Rochat, Léo, Franck et Nathan doivent écrire leur CV amoureux. Jimmy les écoute et les encourage. Il voit surtout la faille de chacun de ses élèves…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4043 du 22 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES