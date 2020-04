« Allez viens, je t’emmène… dans les sixties ! » : les invités de Laury Thilleman ce soir sur France 3

4.6 ( 9 )



« Allez viens, je t’emmène… dans les sixties », voilà le titre de l’émission que vous propose de découvrir ce soir France 3. Une soirée placée sous le signe de la nostalgie, des rires et de la musique. Une immersion pour les téléspectateurs et les invités dans les années de liberté, d’insouciance, et de fête. Et c’est la superbe Laury Thilleman qui en assurera la présentation.



« Allez viens, je t’emmène… dans les sixties ! » : présentation

Chanteurs, humoristes, danseurs, musiciens, tous les artistes se prêtent au jeu des tableaux pour des petites saynètes d’époque avec des figurants en costume, des danseurs et un orchestre en live. La musique, l’humour, les mœurs, la mode « viens je t’emmène » explorent toutes les facettes des années 60, avec des archives et des artistes en live. Un partage de rêves et de souvenirs entre les générations.

Tout au long de l’émission, une plateforme fait apparaître de nombreux décors inédits emblématiques de cette décennie. Une fois en immersion dans le décor, les invités nous offrent, ensemble, des reprises inédites : un tableau des slows cultes des sixties par le duo Adamo et Élodie Frégé, une surprise-partie yéyé dans un salon des années 60 avec Jean-Baptiste Guégan, Élodie Frégé et Thomas Dutronc. Et que seraient les années 60 sans ces chansons qui ont marqué leur époque : Antoine rejoue ses « élucubrations », avec la jeune génération, et Alliel reprend « Chez Laurette » dans un décor de café des années 60 devant un Marc Lavoine ému. Christophe interprète au piano l’une de ses plus belles chansons, et des artistes lui rendent hommage, Marc Lavoine replonge dans son enfance, quand, petit garçon, il vendait l’Huma avec son papa en chantant du Jean Ferrat ; Olivier De Benoist nous fait rire en comparant l’éducation d’avant 68 à celle d’aujourd’hui… et beaucoup d’autres surprises.

Les invités

Ont répondu à l’appel :Thomas Dutronc, Salvator Adamo, Marc Lavoine, Christophe, Nicoletta, Jean Baptiste Guegan, Élodie Frégé, Fanny Leeb, Olivier De Benoist, Antoine, Alliel, Jean Jacques Debout, Chantal Goya, Carla, Les Coquettes, la troupe de la comédie musicale Les Souliers Rouges…



Vidéo bande-annonce

Place maintenant aux images avec le teaser vidéo de votre émission

🎼💃🕺 Demain soir, préparez-vous à renouer avec les années 60 ! 🔹 Le divertissement « Allez viens, je t'emmène… dans les sixties ! » à 21.05

🔹 Le documentaire « Christophe » à 23.20 pic.twitter.com/lvBKfc96BF — France 3 (@France3tv) April 23, 2020

Des surprises, des chansons, de l’humour… Allez viens, je t’emmène… dans les sixites ! C’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

