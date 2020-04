Le procès de Christian Quesada débute en visioconférence

5 ( 10 )



Infos procès de Christian Quesada – C’est un procès sous haute tension qui débute cette semaine en pleine épidémie de coronavirus. L’ancien champion du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », Christian Quesada, est en prison depuis maintenant plus d’un an et son procès a débuté en visioconférence ce mercredi au tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, selon les informations publiées par le Parisien.

Si c’est en visioconférence que ce déroule son procès, c’est bien sûr à cause de l’épidémie de COVID-19 et du confinement. Et c’est donc depuis sa cellule que Christian Quesada pourra intervenir et se défendre.



Rappelons que l’ancien Maître de Midi a été mis en examen et placé en détention provisoire en mars 2019 pour détention d’images pédopornographiques. Christian Quesada avait alors reconnu les faits.

Il devra maintenant répondre de ses actes devant la justice lors de ce procès dans des conditions particulières et inédites. Il est également accusé de « corruptions de mineures », de adolescentes ayant affirmé qu’il leur avait demandé des photos dénudées sur les réseaux sociaux entre 2017 et 2019.



