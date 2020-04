Audiences TV prime 8 avril : « Vivre sans eux » leader devant « Grey’s Anatomy »

5 ( 5 )



Audiences TV prime 8 avril 2020. Dans la course à l’audimat de ce mercredi soir, victoire sans surprise du téléfilm inédit de France 2 « Vivre sans eux ». Admirablement porté par Bernard Le Coq, il a convaincu 4.65 millions de personnes soit 17.3% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 8 avril 2020 : autres chiffres

On retrouve ensuite TF1 et sa série « Grey’s Anatomy » dont les deux épisodes inédits se sont contentés de 3.70 millions de fidèles pour 14.3 % de part de marché. Plus large domination toutefois auprès du public féminin avec 30.5% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

M6 n’est pas bien loin avec son concours culinaire « Top Chef ». Cet épisode en mode raccourci a régalé 3.62 millions de papilles soit 14.8% des téléspectateurs.

Soirée plus difficle pour France 3 et son jeu d’aventures « La carte aux trésors ». Hier soir, en Polynésie française, nos candidats ont régalé 2.08 millions de personnes (pda 8.9%)



France 4 complète notre top 5 avec l’agent 007. La rediffusion de « Rien que pour vos Yeux » a pu compter sur 1.07 million d’inconditionnels (pda 4.2%)

