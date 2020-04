Coronavirus : George Clooney et sa femme Amal donnent un million de dollars

5 ( 2 )



George Clooney et sa femme, Amal, ont fait don de plus d’un million de dollars à une série d’organismes de bienfaisance pour aider pendant l’épidémie de coronavirus qui affecte le monde entier.

Selon le très bien informé Deadline, le couple a remis au Fonds cinématographique et télévisuel, au Fonds SAG-AFTRA et au Fonds des maires de Los Angeles 250.000 dollars chacun, ainsi que 300.000 dollars supplémentaires partagés entre la Banque alimentaire libanaise, la région de la Lombardie en Italie et le Royaume-Uni.



George Clooney est membre du conseil d’administration du Fonds pour le cinéma et la télévision, qui fournit une aide financière aux acteurs et cinéastes en difficulté, tandis que son argent pour l’Italie soutiendra les hôpitaux de la région où il détient une résidence secondaire, près du lac de Côme.

La banque alimentaire libanaise figurait parmi les bénéficiaires du couple car Amal est née au Liban et a toujours des liens avec le pays.



