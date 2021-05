« Money Monster » avec George Clooney et Julia Roberts : votre film de ce soir sur France 3

4.6 ( 15 )



« Money Monster » de Jodie Foster avec George Clooney et Julia Roberts… Voilà le film proposé par France 3 ce soir. En mode rediffusion il sera diffusé à partir de 21h05.



Dans ce thriller intense mené en temps réel, Lee Gates (George Clooney), animateur d’une émission financière, et sa productrice Patty (Julia Roberts) se retrouvent pris en otage dans leur studio de télévision par un spectateur (Jack O’Connell) furieux d’avoir tout perdu après avoir suivi les conseils d’investissement de Lee. Sous les yeux de millions de téléspectateurs, en direct, Lee et Patty vont lutter contre la montre et tenter d’élucider l’énigmatique conspiration qui semble se cacher au cœur des marchés mondiaux…

« Money Monster » : l’histoire

Lee Gates, un présentateur télévisé spécialisé dans la finance, et la productrice de son émission, Patty, se retrouvent dans une situation extrême lorsqu’un investisseur furieux les prend en otage avec leur équipe.



Le saviez-vous ?

– Ce film a été présenté hors compétition lors du Festival de Cannes 2016

– Déjà diffusé en janvier 2019 sur TF1, le film s’était imposé en tête des audiences en réunissant 5 millions de téléspectateurs pour 21 % de part de marché sur l’ensemble du public.

– Box-office : malgré ce casting de rêve, petit succès en salles avec 847 743 entrées sur le sol français et seulement 93.28 millions de dollars de recettes mondiales.

« Money Monster » avec George Clooney et Julia Roberts c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et bien sûr en streaming sur France.TV via sa fonction direct, et ce depuis tous vos appareils connectés.

