Coronavirus, prolongation du confinement : à quand la reprise de l’école ? Le ministre répond (VIDEO)

On a appris hier que le confinement serait, sans grande surprise, prolongé au delà du 15 avril. Mais alors que le Président de la République Emmanuel Macron s’exprimera lors d’une allocution télévisuelle lundi soir, Yann Barthès a pu interviewer le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, mercredi soir en duplex dans « Quotidien » sur TMC.

L’animateur l’a alors interrogé sur une éventuelle date pour la reprise de l’école, sujet qui intéresse évidemment beaucoup de français. Si l’on a un temps évoqué une rentrée pour le lundi 4 mai, ça parait de plus en plus improbable…



« Je n’ai jamais dit que l’on rentrerait le 4 mai de manière certaine, je l’avais évoqué comme un scénario. (…) Par définition, on ne sait pas aujourd’hui exactement le calendrier de déconfinement. Ce qui est certain c’est que l’une des possibilités c’est le courant du mois de mai, ça peut être un peu plus tard » a déclaré Jean-Michel Blanquer.

Et quand Yann Barthès lui demande s’il croyait vraiment qu’un retour à l’école, au collège et au lycée soit possible courant mai, le ministre semble y croire.



« Oui, bien sûr, tout est possible. C’est une possibilité. C’est une des possibilités. Bien sûr. On dépend évidemment de l’évolution de l’épidémie, de l’analyse par les autorités sanitaires, et après on s’adapte à cela. » a-t-il répondu alors qu’actuellement, le gouvernement prépare sa stratégie de déconfinement et que ce dernier devrait se dérouler de façon progressive, certainement par régions.

On devrait en savoir plus lundi soir avec l’allocution d’Emmanuel Macron et la durée de prolongement du confinement qu’il annoncera alors.

VIDEO Jean-Michel Blanquer s’exprime dans Quotidien

🗣️ « Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui, on ne sait pas le calendrier du déconfinement », le ministre de l’Éducation nationale @jmblanquer est ce soir dans #Quotidien ⬇️ pic.twitter.com/omd7WUzevw — Quotidien (@Qofficiel) April 8, 2020

