Coronavirus : Lara Fabian dévoile le clip de « Nos cœurs à la fenêtre » (VIDEO)

4.5 ( 8 )



ANNONCES





VIDEO du clip de Lara Fabian « Nos cœurs à la fenêtre » – Comme promis hier, Lara Fabian a dévoilé ce vendredi matin à 10h le clip de son nouveau single « Nos cœurs à la fenêtre », qu’elle a enregistré en cette période d’épidémie de coronavirus afin de venir en aide au personnel soignant en récoltant des fonds.

Rappelons que la chanson « Nos cœurs à la fenêtre », qui est disponible depuis hier soir minuit sur toutes les plateformes de téléchargement légal, verra ses bénéfices reversés à des associations en France, en Belgique et en Italie.



ANNONCES





« Je suis si heureuse de vous présenter le clip de « Nos cœurs à la fenêtre »… parce que cette chanson et ce clip ne sont pas qu’une simple chanson… ils sont pour moi un remerciement du coeur au personnel soignant, une ode à l’espoir partagée avec tous, une façon de témoigner combien ce combat que nous menons tous contre le virus est essentiel … et combien il est important d’aider, de soutenir, et d’être, malgré les distances imposées, au plus près de ceux qui en ont besoin : nos héros du quotidien et les malades. » a écrit Lara Fabian sur Facebook ce matin.

« Un MERCI également tout particulier à toutes les personnalités qui se sont mobilisées dans ce projet… Kev Adams, Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Frederique Bel, Giovanni Bonamy, Gilles Bouleau, Laurie Cholewa, Veronique Cloutier, Vanessa Demouy, Veronic Dicaire, Gary Dourdan, Michel Drucker, Franck Dubosc, Pascal Elbé, Maud Fontenoy, Baptiste Giabiconi, Cyril Hanouna, Tonya Kinzinger, Charles Lafortune, Audrey Lamy, Eva Longoria, Iris Mittenaere, Amaury Nolasco, Lana Parrilla, Stephane Plaza, Stephane Rousseau, Medi Sadoun, Patrick Sebastien, Guylaine Tremblay, Odile Vuillemin… »



ANNONCES





VIDEO Lara Fabian le clip de « Nos cœurs à la fenêtre » mis en ligne sur YouTube

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES