Coronavirus : le chanteur Christophe est dans le coma

Déjà plusieurs semaines que le chanteur Christophe, 74 ans, se bat contre le coronavirus, même s’il n’a jamais précisé s’il avait été testé positif au Covid-19. Et alors que sa femme annonçait la semaine dernière qu’il avait été transféré à l’hôpital de Brest et qu’il était toujours en réanimation (voir notre article), une autre information a filtré.

En effet, son ami Pascal Obispo a tenu à lui envoyer son soutien sur les réseaux sociaux et au passage il a gaffé en affirmant qu’il est plongé dans le coma depuis plusieurs semaines.



« J’envoie quelques mots bleus mais aussi force et courage à mon ami Christophe que j’aime, qui lutte dans le coma depuis dix jours » sur son compte du réseau social Instagram.

« Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même » avait expliqué la femme de Christophe à l’AFP.



A 74 ans, le chanteur Christophe, qui n’a pas précisé s’il avait testé positif au coronavirus, a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire à Paris le 26 mars. Depuis, on n’avait pas de nouvelle de son état de santé et vous étiez nombreux à vous inquiéter.

