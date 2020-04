Plus belle la vie : ce soir, Irina découvre qui est Pavel (résumé + vidéo de l’épisode 4038 PBLV du 15 avril 2020)

4.6 ( 16 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4038 du mercredi 15 avril 2020 – Après des années de recherche, ce soir Irina découvre enfin l’identité de Pavel dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Irina reçoit les preuves qu’elle attendait : Andrès est bien le fameux Pavel qu’elle recherche !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4038

Patrick aimerait arrêter ces règlements de compte entre gangsters, alors que Revel s’en réjouit. Luna croit à nouveau en son avenir avec Andrès. Ce dernier assure Olga, la femme d’Anton, qu’il vengera la mort de son mari. Irina reçoit un courrier qui confirme ses intuitions et le cache à Boher. Babeth ne comprend pas les réticences de Luna de se réjouir de sa relation. De son côté, Samir sauve sa peau de justesse auprès de Pavel, qui l’épargne pour garder des hommes avec lui…

En épluchant la vidéo de l’arrestation de Léa au commissariat, Samia découvre que c’est Barrault qui désigne Léa au policier. De quoi l’épingler au conseil. Mais Barrault, qui a réponse à tout, retourne la situation en la traitant de nantie, et en assumant son acte…



ANNONCES





Mouss et son père s’expliquent enfin. Christophe, entraîneur, n’a jamais douté des capacités de son fils, même après son accident…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4038 du 15 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

LIENS SPONSORISES