« On n’est pas couché » du samedi 13 juin 2020 : invités, témoins et chroniqueurs de ONPC ce samedi soir (+ vidéo replay)

« On n’est pas couché » du samedi 13 juin 2020 ! Samedi soir sur France 2 nouveau numéro inédit de l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché ». Rendez-vous dès 23h30 juste après le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles ».



Entouré des chroniqueurs/témoins Valérie Trierweile et Christophe Ono-dit-Bio, l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du samedi 13 juin 2020 : les invités de la semaine

✔️ FRANCIS ROCARD



L’astrophysicien français de renom, Chevalier de la Légion d’honneur depuis 2005 sera l’invité politique de cette semaine et viendra présenter son livre « Dernières nouvelles de Mars ». Actuellement disponible en librairies, aux éditions Flammarion. FRANCIS ROCARD est responsable depuis 1989 du programme d’exploration du système solaire au Centre national d’études spatiales (CNES) est est le fils de l’homme politique Michel Rocard.

✔️ REBECCA LIGHIERI

Rebecca Lighieri, pseudonyme de l’écrivaine Emmanuelle Bayamack-Tam, viendra présenter son livre « Il est des hommes qui se perdront toujours ». Disponible en librairies, aux éditions P.O.L.

Agrégée de lettres modernes, elle enseigne le français dans un lycée de la banlieue parisienne depuis trente ans. Elle est codirectrice, avec Jean-Marie Gleize et Olivier Domerg, des éditions Contre-Pied depuis leur création en 1994.

✔️ THOMAS DUTRONC

Le chanteur français viendra présenter son dernier album « Frenchy » chez Blue Note. Sortie le 19 juin. Et en concert à la Cigale les 2 et 3 octobre 2020.

✔️ ARIELLE DOMBASLE

La chanteuse, actrice et réalisatrice franco-américaine viendra présenter son dernier album « Empire » et donnera un live de son titre « Just come-back alive ». Elle sera accompagnée par Nicolas Ker, auteur et compositeur de l’album. Sortie le 19 Juin chez Barclay et en concert le 17 septembre à la Maroquinerie à Paris.

La chanteuse a récemment lancé le challenge écologique Pick Up The Plastic #JeSauveUneSirène.

✔️ TANGUY PASTUREAU

L’humoriste et comédien français, actuellement aux commandes de sa propre chronique « Tanguy Pastureau maltraite l’info » sur France Inter, viendra présenter son spectacle « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (Et il s’en fout) ».

Il sera en tournée dans toute la France en octobre et en novembre 2020.

À propos des deux témoins/chroniqueurs de la semaine

✔️ Valérie Trierweiler, habituée du plateau, reviendra pour son 5ème passage comme témoin dans l’émission. Journaliste politique française de renom, grand reporter pour Paris Match.

✔️ Christophe Ono-dit-Bio, sera présent pour la 2nde fois en tant que témoin sur le plateau. Journaliste et romancier, ancien professeur de lettres, Christophe Ono-dit-Biot est l’auteur de six romans pour lesquels il a été plusieurs fois primé. Son ouvrage Plonger, sorti en août 2013, a été adapté au cinéma en 2017 par Mélanie Laurent. Christophe Ono-dit-Biot est le Directeur adjoint de la rédaction du Point, journal avec lequel il collabore depuis 2002. Il est aussi connu pour ses nombreux passages dans les médias, à la télé (En aparté sur Canal+, Avant-Premières sur France 2, Au fil de la nuit sur TF1) et à la radio (Europe 1, France Culture…).

Vidéo replay

Comme chaque semaine voici la vidéo replay d’un des moments forts de la précédente émission.

Nous avons choisi pour vous l’intervention de François Ruffin à propos de la Covid-19…

Une audience qui reste à la peine

Quelle audience pour ce 3ème numéro inédit de l’après-confinement ? Alors que le programme vit ses dernières semaines, l’émission de samedi dernier s’est contentée de 832.000 couches-tard pour 9.5% de part de marché. Pas cher payé et très loin des scores d’antan…

Retrouvez « On n’est pas couché » ce samedi 13 juin 2020 dès 23h30 sur France 2 puis en replay et streaming vidéo gratuit sur la page dédiée de France.TV

