Demain nous appartient : un acteur phare change de look (PHOTO)

Un acteur phare de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », déprogrammée depuis maintenant trois semaines, fait parler de lui ce week-end sur les réseaux sociaux. En cause, le fait qu’il ait changé de look et surpris ses fans en publiant une photo !

Cet acteur, c’est le beau Samy Gharbi, alias Karim Saeed, le commandant de police de Sète.



Le beau gosse a publié une photo de son surprenant changement de look : exit son bouc, place à une petite moustache à la Freddie Mercury !

« Back to the 70´s 👨🏽#confinement #jenecompteplus #hehe » a écrit l’acteur de DNA en mettant en ligne sa photo sur son compte du réseau social Instagram.



Et si ce changement peut surprendre, il plait largement à ses fans si l’on en croit les commentaires positifs qu’il a reçu.

