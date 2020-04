Koh-Lanta : Sam se confie après son élimination, « je suis très déçu » (VIDEO)

5 ( 5 )



ANNONCES





Koh-Lanta l’île des héros, élimination de Sam – C’est le jeune Sam, 19 ans, qui a été éliminé de « Koh-Lanta : l’île des héros » vendredi soir, à la grande déception des téléspectateurs qui s’étaient fortement attachés à cet aventurier. Pour myTF1, Sam a répondu à une interview dans laquelle il revient sur son élimination, mais aussi sur son aventure et comme il l’a vécue.

« Moi j’avais un rêve et j’avais bien l’intention de le vivre à fond, sur le camp et dans les épreuves » a confié Sam, candidat emblématique de cette saison 2020 de Koh-Lanta, que beaucoup espéraient voir aller beaucoup plus loin dans l’aventure.



ANNONCES





A chaud après le conseil et son élimination, Sam ne cache pas sa déception : « Je suis très déçu. Quand des personnes (…) certains candidats qui ne valent pas grand chose, que ce soit sur le camps ou sur les épreuves, vous éliminent et mettre un terme à votre rêve et que eux continuent, oui ça fait très mal »

« Se faire éliminer par des gens qui n’ont pas vraiment envie de faire l’aventure et qui ne la prennent pas vraiment comme elle est, c’est vraiment dommage à 10 jours de la fin » a-t-il poursuivi.



ANNONCES





VIDEO Sam revient sur son élimination de Koh-Lanta

Sam revient sur son aventure

« J’ai commencé cette aventure en me donnant pour objectif de suivre les traces des Héros de Koh-Lanta, avec cette envie d’essayer d’être le meilleur tout simplement. » a-t-il expliqué avant de reconnaître que l’arriver des héros a été le meilleur moment de son aventure.

« C’était très impressionnant de les voir tous les cinq se tenir debout face à moi. C’est quelque chose que je n’avais même pas imaginé, même dans mes rêves les plus fous. Cela restera pour moi, le meilleur moment de cette aventure. Je garderai cette image gravée à tout jamais. Certains ont tout de suite eu envie de les éliminer alors que moi, je n’avais qu’une hâte, c’était qu’ils intègrent notre équipe pour passer du temps avec eux. »

Mais si Sam explique avoir choisi de n’avoir aucun compte sur les réseaux sociaux, il se dit ravi de l’accueil des téléspectateurs de Koh-Lanta : « Là, où je suis content, c’est que les téléspectateurs semblent avoir compris ce que j’avais à cœur de transmettre. Venir à Koh-Lanta pour l’aventure et vivre chaque seconde à fond. Je préfère rester quelques jours de moins que les autres mais vivre mon aventure comme un lion plutôt que de survivre 40 jours comme un mouton. Koh-Lanta, c’est unique et on est peu à avoir la chance de le vivre. Il faut savoir en profiter ! »

L’intégralité de l’interview est à retrouver sur myTF1 ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES