Plus belle la vie : une actrice annonce avoir le coronavirus !

Plus belle la vie PBLV infos acteurs coronavirus – En pleine épidémie de coronavirus et alors qu’il ne reste plus qu’une semaine d’épisodes inédits à la série de France 3 « Plus belle la vie », une actrice a révélé avoir été testée positive au Covid-19 !

Il s’agit d’Anne Canovas, actrice de PBLV qui interprète depuis plusieurs années le personnage phare d’Anémone Vitreuil.



C’est sur sa page du réseau social Facebook, où l’actrice a reçu de nombreux messages pour savoir comment elle va, qu’elle a annoncé avoir le Covid mais qu’heureusement, ça va mieux.

« Oui merci j’ai eu covid mais ça va mieux » a répondu Anne Canovas.



Agée de 62 ans, Anne Canovas incarne Anémone Vitreuil dans « Plus belle la vie » depuis 2009. On l’a vue récemment à l’antenne alors que sa fille de fiction, Jeanne, est plongée dans le coma depuis déjà plusieurs mois.

Et concernant la reprise de « Plus belle la vie » et de la diffusion – celle-ci s’arrêtera après l’épisode du vendredi 1er mai – l’actrice explique qu’elle ne sait pas elle-même comment ça va se passer : « dès que le tournage peut reprendre il faut compter un mois après pour le montage. On attend des précisions. Flou total… »



